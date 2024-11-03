Barbie'nin yıldızı Margot Robbie anne oldu!
Ünlü oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley, 17 Ekim’de ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Beklenenden erken gerçekleşen doğumda Robbie, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncu Margot Robbie, "Barbie", "Para Avcısı", "Suicide Squad: Gerçek Kötüler" ve "Ben, Tonya" gibi yapımlarla tanınırken, eşi Tom Ackerley ile birlikte 17 Ekim’de ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği ve Robbie'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.
Daily Mail’in haberine göre, üç kişilik ailenin her şeyinin yolunda olduğu belirtildi.
Margot Robbie ve Tom Ackerley, 2013 yılında "Suite Française" adlı filmin setinde tanıştıktan sonra, Aralık 2016'da gizli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğün, Margot’nun çocukluğunun büyük bir kısmını geçirdiği Avustralya'nın Byron Körfezi’nde gerçekleşti.
Ünlü çift, 2014 yılında birkaç yakın arkadaşlarıyla birlikte "LuckyChap Entertainment" yapım şirketini kurarak film prodüksiyonuna adım attı.
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