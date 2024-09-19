Margot Robbie'den yeni proje: The Sims oyunu film oluyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:12

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:12

"Barbie" filminin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie'nin yeni projesi belli oldu. Robbie, dünyaca ünlü "The Sims" oyununu beyazperdeye uyarlamak için kolları sıvadı. LuckyChap adlı film şirketinin ortaklarından biri olan Robbie, yaşam simülasyonu video oyununun yapımcılığını üstlenecek.

2000 yılında ilk kez piyasaya sürülen "The Sims" ile ilgili söylentiler aylardır gündemdeydi. Video oyun şirketi Electronic Arts (EA), film için Amazon MGM Studios ile iş birliği yaptıklarını duyurdu. Projeye, "Loki" dizisinin yönetmeni Kate Herron'ın da katılacağı bildirildi. Ayrıca, İngiliz yazar ve komedyen Briony Redman filmin senaristlerinden biri olarak görev alacak.

EA, "Daha fazlasını paylaşmak için çok erken" olduğunu belirtse de, The Sims'in 25. yıl dönümü olan gelecek yıl güncellemelerle ilgili yeni bilgiler vermeyi planlıyor. EA'in The Sims serisinin başkan yardımcısı ve genel müdürü Kate Gorman, oyunun evrenine bağlı kalınarak "gerçek anlamda otantik bir Sims deneyiminin" sinemalarda sunulacağını ifade etti.

Margot Robbie, Variety'ye verdiği röportajda, "Barbie'nin yarattığı etkiye sahip daha fazla film yapmak istiyoruz" demişti.

Maxis tarafından geliştirilen "The Sims", kullanıcıların Sim adlı karakterlerin hayatlarının çeşitli yönlerini kontrol etmelerini sağlıyor. Oyun, düzenli olarak güncelleniyor ve kullanıcılar yeni öğeler ekleyerek ilişki dinamiklerini değiştirebiliyor.