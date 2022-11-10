Barış Arduç koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Arduç, evinde karantinaya girdi.
'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hissettiği ve yapılan kontrollerinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi.
Geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez Covid-19 geçirdiği öğrenildi.
Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi günü “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.
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