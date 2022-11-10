Barış Arduç koronavirüse yakalandı

10 Kasım 2022 Perşembe, 07:56

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hissettiği ve yapılan kontrollerinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi.

Geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez Covid-19 geçirdiği öğrenildi.

Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi günü “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.