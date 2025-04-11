Barış Arduç'tan samimi açıklamalar: 'Aşk, tek bir tanıma sığdırılamaz'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:24

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:25

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bir derginin 200’üncü sayısına özel konuk oldu. Röportajda hem özel hayatına dair hem de mesleki deneyimlerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Arduç, “Aşk senin için ne ifade ediyor?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

AŞK ÜZERİNDE UKALALIK YAPILMAZ

Aşkın kendisi için çok derin bir anlam taşıdığını belirten Arduç, "Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem. Çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

2020 yılında oyuncu Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’un, 2022’de çiftin kızları Jan Asya dünyaya gelmişti.

UYUM ZAMANLA VE DOĞALLIKLA GELİŞİYOR

Barış Arduç, daha önce birlikte çalışmadığı bir oyuncuyla ekranda kimya yakalamanın nasıl mümkün olduğunu da şu sözlerle anlattı:

“Yeni bir partnerle ekranda uyumu yakalamak, işin en önemli süreçlerinden biri. Sohbetler, fikir alışverişleri ve prova süreçleri sayesinde hem birbirimizi hem de karakterlere olan yaklaşımımızı daha iyi anlıyoruz. Asıl kimya ise sette, günler ilerledikçe doğal bir şekilde oluşuyor ve gelişiyor. Tabii ki bu her zaman kolay bir süreç değil, ancak doğru enerjiyi yakaladığımızda, ortaya gerçekten etkileyici ve başarılı işler çıkıyor.”

DUYGULARA AÇIK OLMAK HİKÂYELERİ GERÇEKÇİ KILIYOR

Türk dizilerinin uluslararası başarısına da değinen Arduç, hikâyelerin gücünü toplumun duygusal yoğunluğuna bağladı:

“Türk hikâye anlatıcılığını diğerlerinden ayıran en önemli şey, yaşadığımız coğrafyanın zengin duygusal dokusu. Biz, kederi de mutluluğu da derinlemesine hissetmeyi seven bir toplumuz. Duygulara bu kadar açık olmak, hayata ve insan ilişkilerine dair daha güçlü bir anlayış geliştirmemizi sağlıyor. İşte bu yüzden hikâyeler de o oranda gerçekçi ve etkileyici hale geliyor.”