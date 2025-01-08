Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde: 'Rüzgara Bırak' alkış yağmuruna tutuldu!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 08.01.2025 - 17:32

Yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı “Rüzgara Bırak” filminin galası, Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirildi. Berlin Cineplex Alhambra’da düzenlenen galaya yoğun bir katılım oldu.

5 AYRI SALON DOLDU

Film, Berlin galasında 5 ayrı salonda seyirciyle buluştu. Gösterime katılan Barış Arduç ve Hande Erçel, filmi hayranlarıyla birlikte izledi. Gösterim sonunda alkış yağmuruna tutulan ikili, kameralara poz verirken hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.







AVRUPA’DA 110 SALONDA GÖSTERİLECEK

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı ve Engin Erden’in yönettiği “Rüzgara Bırak”, 9 Ocak’ta Almanya başta olmak üzere Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, İsviçre ve Azerbaycan’da toplam 110 sinema salonunda gösterime girecek.

FİLMİN HİKÂYESİ

Film, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy (Hande Erçel) ile Çeşme’de yaşayan şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’nın (Barış Arduç) kesişen hayatlarını ve aralarındaki çarpıcı hikâyeyi konu alıyor. "Rüzgara Bırak", iş dünyasının hırslarıyla Ege’nin huzurlu yaşamını bir araya getiren etkileyici bir yapım olarak dikkat çekiyor.