Barış Arduç'tan samimi açıklamalar: 'Benim için en güzel iş eşlik ve babalık'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:47

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:09

Oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ile 2022 yılında kızı Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle babalık heyecanını yaşamıştı. 'Deliha' filminin setinde tanışıp altı yıllık bir birliktelik yaşayan çift, 2020 yılında İzmir Çeşme'de evlenmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Özay ve Arduç çifti, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Harper's Bazaar Women of the Year 2024' ödül töreninde 'Yılın Erkeği' ödülünü kazanan Barış Arduç, ödül konuşmasında babalık üzerine açıklamalarda bulundu. Arduç, "Şu anki tek görevim evime babalık, eşime kocalık görevimi yapmak. En güzel iş de benim için babalık ve eşlik" ifadelerini kullandı.

Arduç ayrıca, eşi Gupse Özay’ın Çeşme’de olduğunu ve yoğun iş temposu nedeniyle törene katılamadığını belirtti.