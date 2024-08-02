Gupse Özay 40. yaşını dostlarıyla kutladı: O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:57

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:57

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adından bir kızı olan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Son olarak Lohusa filmiyle gündem olan ünlü isim, 40 yaşına bastı. Özay, doğum gününü Çeşme'de kutladı.

Gupse Özay, doğum gününde ailesi ve yakın dostları Ezgi Mola, Sarp Apak, Hazal Kaya, Ali Atay, Engin Öztürk gibi isimlerle bir araya geldi.

"İyi ki doğdun" Gupse" yazılı çelenk ile de poz vermeyi ihmal etmeyen ünlü isim, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özay, paylaşımına; "Hoş bir doğum günüydü. Hoş bir yaşıma girdim. Emek verenlere teşekkür ederim. 40... Gel bir öpeyim" notunu düştü.

Çelenk ile bir kare daha yayınlayan Özay, "Bu fotoğrafı ve Ezgi Mola'nın bakışını koymayı nasıl unuturum" ifadelerini kullandı.

