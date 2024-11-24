Barış Arduç'un yeni projesi belli oldu: 'Dehşet Bey' filmiyle izleyiciyle buluşacak
Son olarak Hande Erçel ile Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Barış Arduç'un yeni projesi belli oldu.
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı "Rüzgara Bırak" filmi için geri sayım devam ederken, Arduç'un yeni film projesi de duyuruldu. Ünlü oyuncu, mart ayında vizyona girecek "Dehşet Bey" filmi için sete çıkacak. Film, Murat Menteş’in çizgi roman karakterinden sinemaya uyarlanacak ve Arduç'un hangi kadın oyuncuyla başrolü paylaşacağı ise merakla bekleniyor.
HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ, YENİDEN BİR ARADA
Öte yandan, Arduç ve Erçel, "Rüzgara Bırak"ın ardından yeniden bir araya geliyor. İkili, dijital bir platformda yayınlanacak "Reminder" adlı dizide başrolleri paylaşacak. Senaryosunu Özgür Önurme ve Ahmet Vatan’ın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise yine Özgür Önurme üstlenecek.
Dizinin 8 bölümlük provaları sürerken, Barış Arduç dizide “Deniz” karakterine hayat verirken, Hande Erçel “Güneş” rolünü üstlenecek. Ayrıca dizinin kadrosuna “Boran” rolüyle Feyyaz Şerifoğlu da katıldı. Şerifoğlu, dizide Güneş'in ayrılmaya çalıştığı erkek arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.
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