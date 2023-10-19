Barış Manço'nun anısının yaşatılması için çalışmalar başladı: Belçika'da anıtı dikilecek
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun Belçika'ya anıtı dikilecek.
Anadolu rock ve pop müziğin efsane isimlerinden Barış Manço, Belçika'nın Liege şehrine anıt dikilmesiyle ölümsüzleştirilecek. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Belçika yetkilileri ile bir araya gelerek anıtın dikileceği etkinlikler ve çalışmalar hakkında görüştü.
Doğukan Manço, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerini kullandı.
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