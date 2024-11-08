Barış Manço'nun hayatı film oluyor: Ünlü sanatçıyı kim canlandıracak?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:23

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:23

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Arkadaşım Eşek" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçının yaşamını konu alan filmin başrolünde Ekin Koç yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin yönetmen koltuğunda ise "Kızılcık Şerbeti" dizisini de yöneten, "Ketche" lakabıyla tanınan Hakan Kırvavaç oturacak. Filmin çekimlerinin 2025 yılının Haziran ayında başlaması planlanıyor.

OYUNCULUĞUN YANINDA MÜZİK TUTKUSU İLE TANINIYOR

Son olarak "Taş Kağıt Makas" dizisinde başrol oynayan 32 yaşındaki Ekin Koç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de biliniyor. 2022 yılında Samed Nalbant ile birlikte kurduğu "DayOff Kolektif" adlı grupla zaman zaman sahne alan Koç, gitar çalıp şarkı söylüyor.

Koç, "Üç Kuruş", "Bizim İçin Şampiyon", "Sana Bir Sır Vereceğim", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Benim Adım Gültepe", "Senden Bana Kalan" ve "Kurak Günler" gibi başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edindi.

BARIŞ MANÇO'NUN İZ BIRAKAN HAYATI

1 Şubat 1999’da kaybettiğimiz Barış Manço, Türkiye’de rock müziğin öncülerindendi. Yurt dışında da tanınan sanatçı, hazırladığı televizyon programı ile dünyanın pek çok ülkesine gitti. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.