Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:17

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:17

23 Mart Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından spor kulüplerinin sessiz kalması nedeniyle Bartu Küçükçağlayan tepki gösterdi. Peki, Bartu Küçükçağlayan kimdir? Bartu Küçükçağlayan evli mi? İşte ayrıntılar...

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Bartu Küçükçağlayan 23 Nisan 1983 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a yerleşti.

Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmorelu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı.

Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yıllarıarasında yayımlanan Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı, bu rolle 39. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında bir internet dizisi olan Masum'da oynadı.

Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dâhil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistidir.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN EVLİ Mİ?

2019 yılında Merve Özgüle ile evlendi.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ayak İşleri - Kubat - 2024

Jet Sosyete - Gündüz Şahin - (dizi 2018-2019)

Bartu Ben - Bartu (Kendisi) - (dizi 2018)

Masum - Selim - 2017

Yalan Dünya - Orçun Çakaler - 2012-2014

Binbir Gece - Gani - 2006-2009

Çapkın: Bora Onur - Kösük (Kemal) - 2005

Kırlangıç: Abdullah Oğuz - Semiz - 2004

Haziran Gecesi: Andaç Haznedaroğlu - Ali - 2004

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kelebekler: Tolga Karaçelik - Kenan - 2018

Kesik: Fatih Akın - Mehmet - 2014

Çoğunluk: Seren Yüce - Mertkan - 2010

Av Mevsimi: Yavuz Turgul - Kamuran - 2010