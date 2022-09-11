Bartu Küçükçağlayan'dan, Hadise'yi 'kıyafeti' üzerinden hedef alanlara tepki: 'Hadi benim işim yok...'
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla magazin programlarında Hadise'nin konser görüntüleri üzerinden yapılan yorumları ti'ye aldı.
Müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan, şarkıcı Hadise'yi kıyafeti üzerinden hedef gösteren bazı magazin yorumcularına esprili bir dille tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden 'Hadi benim bu saatte başka işim yok. bu nasıl haber ya' notunu düştüğü bir video paylaşan Küçükçağlayan, magazin programında Hadise'nin konser görüntüleri üzerinden yapılan 'boşanma' haberiyle dalga geçti.
"BU NASIL HABER YA..."
Küçükçağlayan, konserde giydiği kıyafet üzerinden Hadise'nin evliliğinin nasıl gittiğine dair çıkarımlar yapan program sunucularını ti'ye aldı.
İşte o paylaşım:
hadi benim bu saatte başka işim yok. bu nası haber ya. pic.twitter.com/RL4ADSI2K1— bartu küçükçağlayan (@bartu_k) September 10, 2022
Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış daha sonra aile arasında gerçekleşen bir törenle evlenmişti.
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