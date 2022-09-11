Bartu Küçükçağlayan'dan, Hadise'yi 'kıyafeti' üzerinden hedef alanlara tepki: 'Hadi benim işim yok...'

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla magazin programlarında Hadise'nin konser görüntüleri üzerinden yapılan yorumları ti'ye aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 09:30
Bartu Küçükçağlayan'dan, Hadise'yi 'kıyafeti' üzerinden hedef alanlara tepki: 'Hadi benim işim yok...'
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Müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan, şarkıcı Hadise'yi kıyafeti üzerinden hedef gösteren bazı magazin yorumcularına esprili bir dille tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden 'Hadi benim bu saatte başka işim yok. bu nasıl haber ya' notunu düştüğü bir video paylaşan Küçükçağlayan, magazin programında Hadise'nin konser görüntüleri üzerinden yapılan 'boşanma' haberiyle dalga geçti.

"BU NASIL HABER YA..."

Küçükçağlayan, konserde giydiği kıyafet üzerinden Hadise'nin evliliğinin nasıl gittiğine dair çıkarımlar yapan program sunucularını ti'ye aldı.

İşte o paylaşım:

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış  daha sonra aile arasında gerçekleşen bir törenle evlenmişti.


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