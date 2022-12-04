Başak Dizer'den 'Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ 'paylaşımı

04 Aralık 2022 Pazar, 16:01

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan çiftten Dizer'den yeni bir paylaşım geldi.

Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları yayınladı. Çocuğunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Tatlıtuğ ile oğlunun o fotoğrafları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.