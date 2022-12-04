Başak Dizer'den 'Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ 'paylaşımı
Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de ilk çocuğu Kurt Efe'ye kavuşan Başak Dizer, eşi ve oğlunun evde oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
Sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan çiftten Dizer'den yeni bir paylaşım geldi.
Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları yayınladı. Çocuğunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Tatlıtuğ ile oğlunun o fotoğrafları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- AKP'li Işık hakkında yeni gelişme