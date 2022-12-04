Başak Dizer'den 'Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ 'paylaşımı

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de ilk çocuğu Kurt Efe'ye kavuşan Başak Dizer, eşi ve oğlunun evde oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 16:01
Başak Dizer'den 'Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ 'paylaşımı
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Sosyal medyada zaman zaman günlük hayatından kesitler yayınlayan çiftten Dizer'den yeni bir paylaşım geldi. 

Başak Dizer, bu kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları yayınladı. Çocuğunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Tatlıtuğ ile oğlunun o fotoğrafları, hayranlarından yoğun ilgi gördü. 


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