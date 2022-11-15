Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Yakamoz S-245'ten sonra 'Aile' dizisinde buluştu
Sopranos uyarlaması "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Özge Özpirinçci oldu. Tatlıtuğ ve Özpirinçci, son olarak Netflix dizisi Yakamoz S-245'te birlikte başrolde oynamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi 'Aile'ye Özge Özpirinçci katıldı. Geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan ve "Masumlar Apartmanı"nı da yöneten Çağrı Vila Lostuvalı tarafından yönetilecek olan "Kral Kaybederse" dizisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Tatlıtuğ'un diziden ayrılış nedeninin senaryonun kendisine bir türlü iletilmemesi olduğu konuşuldu ancak Kerem Çatay'ın kendisine "Aile" dizisinin teklifiyle gelmiş olması da muhtemel nedenler arasındaydı.
Neticede Kıvanç Tatlıtuğ, eski yapım şirketi Ay Yapım'a döndü ve "Aile" dizisinin başrolünü kabul etti. Ahmet Katıksız’ın yöneteceği dizinin ara verilen hazırlıklarına bu haftadan itibaren başlanıyor.
ÖZPİRİNÇCİ DE KADRODA
Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, dizide Tatlıtuğ'un partneri olması konuşulan Özge Özpirinçci Hakan Bonomo'nun yazdığı diziyle nihayet el sıkıştı. Netflix'in "Yakamoz S-245" dizisinde de birlikte rol alan ikili "Aile" dizisinde yeniden bir araya geliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, "The Sopranos" dizisinin uyarlaması olan "Aile"de kalabalık bir ailesi olan ve Volta adlı bir gece kulübü işleten Aslan karakterine hayat verecek.
Özge Özpirinçci ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi Show TV'de yayımlanacak.
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