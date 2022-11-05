Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer koronavirüse yakalandı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:37

Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ televizyon ekranlarından uzun zamandır uzakta. Mutlu evliliğini sürdüren Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

BODRUM'DAKİ EVLERİNDE KARANTİNAYA GİRDİLER

TV100'de yer alan habere göre, geçen günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.

GEÇEN SENE KORONAYI YENMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen sene öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. O dönem hastalığıyla ilgili konuşan Tatlıtuğ, "Koronavirüs ile zatürre birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" demişti.