Başına gelmeyen kalmayan dizi: Şakir Paşa Ailesi hakkında yeni karar!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:36

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:36

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisinin sezon final tarihi netleşti. Yaşanan skandallar, mahkeme süreci ve setteki trajik olaylarla gündemden düşmeyen dizi, planlanan tarihten bir bölüm önce sezon finaline giriyor.

Normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı. Yapım ekibine yapılan bilgilendirmeye göre dizi, 15. bölüm itibarıyla sezon arasına giriyor.

YANGINLAR, RTÜK CEZALARI VE MAHKEME KRİZİ

Dizi yalnızca hikayesiyle değil, perde arkasında yaşananlarla da uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. RTÜK’ten iki kez ceza alan yapım, Şakir Paşa’nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılmış; ancak daha sonra taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve yayın izni yeniden verilmişti.

Dizinin setinde iki kez yangın çıkması da gündeme oturmuştu. Büyükada’da çıkan yangında ekibe müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yaşamını yitirmişti.

13. BÖLÜM EKRANA GELMEDİ

Yapımın geçtiğimiz günlerde yayınlanması planlanan 13. bölümü ise, düşük reklam geliri nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu gelişme sonrası dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşurken, bugün alınan yeni kararla 15. bölüm itibarıyla sezon finali yapılacağı duyuruldu.