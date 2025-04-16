Set amiri çıkan yangında hayatını kaybetmişti: Yapımcıdan 'Şakir Paşa Ailesi' açıklaması

Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:48

Güncelleme: 16.04.2025 - 19:50

Set çalışanları, çıkan yangına ilk müdahalede bulunmuştu. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince hastaneye gitmişti.

Sükyan, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmişti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken yangınla ilgili soruşturma da başlatıldı.

YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Dizinin yapım şirketi Medyapım, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medyapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş. olarak yıllardır siz değerli izleyicilerimiz ile hikayelerimizi paylaşmaktayız. Bunlar bazen dram, bazen entrika, bazen mizah dolu insan hikayeleri idi. Bugün ise bizim 30 yılı aşkın kendi hikayemiz için son derece üzücü bir gün...

Bilindiği üzere, biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız, "Taki" Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz... Serkan'ımıza Allahtan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz.

Öte yandan Serkan'ımızın değerli ailesini daha fazla üzmemek adına konu ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması zorunluluğu da maalesef hasıl olmuştur.

Kamuoyuna da yansıdığı üzere prodüksiyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar isimli dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bugün bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın, çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin, çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulunmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedvirleri ve iş güvenliği tedvirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Nitekim, yangın sadece başladığı oda ile sınırlı kalmıştır.

Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir.

Bu olayı müteakiben, yangın söndürüldükten sonra Sevgili Serkan Sükyen'in edebiyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maaleseef Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu vesile ile Serkan'ı kurtarmak için canla başla çalışan Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve tüm sağlık ekibine teşekkürü de borç biliriz.

Serkan Sükyen, camiamızda çok sevilen ve sadece bizlerin değil tüm sektörün birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığı bir arkadaşımızdı. Başta ailesi olmak üzere tüm sektörün başı sağ olsun!

Sevgili Serkan Sükyen'i edebiete uğurlayacağımız tören detaylarını da tüm sevenleri ile bilahre paylaşıyor olacağız."