Başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker evlendi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan İsmail Balaban ile Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker, Kapadokya'nın ardından ikinci düğünü Antalya'da yaptı. Çiftin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:36
Başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker evlendi
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Survivor 2021 şampiyonu başpehlivan İsmail Balaban ile uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker, geçen haftalarda yapılan nişanın ardından Kapadokya'da düğün yaptı. Balaban, ikinci düğünü ise  memleketi Antalya'da yaptı.

Cam Piramit'te yapılan düğüne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, ilçe belediye başkanları ile çiftin aile ve arkadaşları katıldı.

NİKAHI MUHİTTİN BÖCEK KIYDI

Büyükşehir Belediye Başkan Böcek, çiftin nikahını kıydı. Çifti tebrik eden Böcek, daha sonra Balaban ile karşılık zeybek oynadı.

Düğüne ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanımız manevi oğlum İsmail Balaban ve güzel kızımız İlayda Şeker'in nikah akdini gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak hayırlı evlatlar yetiştirmeleri ve mutlu bir yaşam süreleri dileğiyle Allah mesut etsin" dedi. 


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