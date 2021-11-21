Başrol oyuncusu sette yaralandı: Black Panther 2'nin çekimleri ertelendi

21 Kasım 2021 Pazar, 00:00

"Black Panther 2" çekimleri, filmin başrol oyuncuları arasında yer alan ve Shuri karakterini canlandıran oyuncu Letitia Wright'ın sette yaralanmasının ardından durduruldu. Kritik bir omuz kırığı oluşan ve sarsıntı geçiren oyuncu kendine gelene kadar sete ara verildi.

Kayıp Rıhtım'ın CBR'dan aktardığına göre, Marvel Sinematik Evreni, aralarında "Black Panther"ın devam filmi olan "Wakanda Forever"ın da olduğu, 2022’de beyazperdede izleyicilerle buluşacak olan yapımları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çekimleri haziran ayının sonunda başlayan devam filminin başrolleri arasında yer alan ve Kral T’Challa’nın kardeşi Shuri’yi canlandıran Letitia Wright ağustos ayında sette bir kaza geçirdi. Oyuncunun ciddi bir omuz kırığı ve buna bağlı sarsıntı geçirdiği ortaya çıktı. Bu nedenle filmin prodüksiyonuna ara verildi.

Şu an için prodüksiyona yeniden ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmese de, tarih olarak Ocak 2022'nin planlandığı belirtildi.

Letitia Wright’ın Ocak 2022’de sete geri döneceği söylense de oyuncunun Covid-19 aşısı olmayı kabul etmediği ve Amerika vatandaşı olmadığı için ülkeye giriş yapamayabileceği de belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu ay itibarıyla vatandaşı olmayan ve ABD’ye gelmek isteyen tüm yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor.

'HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ'

Marvel Studios başkanı Kevin Feige, Louis D’Esposito ve Nate Moore ile ekibe yolladığı bir notta şu ifadeleri kullandı:

"Bir pandeminin ortasında bu ölçekte bir prodüksiyon yürütmek kolay bir iş değil ve sizler süreç boyunca oldukça gayretli ve profesyonel kaldınız. Ayrıca hepinizin bildiği gibi Letitia, ağustos ayında sette ürkütücü bir kaza geçirdi. Bu durum işimizde güvenliğin her zaman en önemli şey olduğunun bir hatırlatıcısıydı. Başlangıçta küçük yaralanmalar olduğunu düşünüyorduk. Fakat Letitia’nın kritik bir omuz kırığı ve ciddi yan etkileri olan bir sarsıntı geçirdiği, durumun düşündüğümüzden çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Acılı bir süreç oldu. Letitia, doktorları ve ailesinin desteğiyle evine döndü.

Çekimlerimizi, oyuncumuzun iyileşmesi için gereken zamana sahip olacak şekilde ayarladık. Ancak Shuri olmadan yapabileceğimiz çok şey var! Ayrıca sete geri dönmek için yaptığı her şey için Letitia’ya teşekkür etmek istiyoruz. Bu rolü ne kadar sevdiğini, uzakta olmasının onun için ne kadar zor olduğunu ve olabildiğince çabuk iyileşmek için ne kadar sıkı çalıştığını biliyoruz. Dönüşünü dört gözle bekliyoruz ve hep birlikte daha güçlü döneceğimizi biliyoruz."