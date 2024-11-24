Başrolünü paylaştıkları 'Wolfs' ile büyük beğeni toplamışlardı: Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber
Ünlü oyuncuların başrolü paylaştığı Wolfs filmi büyük ilgi gördü, ancak devam filmi planları iptal edildi.
Hollywood’un ünlü yıldızları Brad Pitt ve George Clooney, uzun bir aradan sonra aynı projede buluştu. Son olarak 2008 yapımı "Aramızda Casus Var" (Burn After Reading) filminde birlikte rol alan ikili, 16 yıl sonra "Wolfs" adlı yapımla izleyici karşısına çıktı.
Jon Watts’ın yönettiği filmde Pitt ve Clooney, yalnız çalışan iki tamirciyi canlandırıyor. İkili, aynı göreve atanınca gelişen olaylar zinciriyle başa çıkmaya çalışıyor.
DEVAM FİLMİ İPTAL EDİLDİ
Apple, "Wolfs" için bir devam filmi hazırlığında olduklarını açıklamıştı. Ancak duyurudan yaklaşık üç ay sonra, filmin yönetmeni Jon Watts, devam filmi çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi. Watts, “Sırada ne yöneteceğimi bilmiyorum ve bir Wolfs devam filmi olacağını sanmıyorum” diyerek projenin iptalini doğruladı.
VENEDİK'TE COŞKULU PRÖMİYER
Filmin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleşti. George Clooney ve Brad Pitt, kırmızı halıda büyük ilgiyle karşılanırken, hayranlar ikiliyi görebilmek için Sala Grande’ye akın etti. İki oyuncunun prömiyer öncesi hayranlarına imza dağıtması ve fotoğraf çektirmesi nedeniyle etkinlik yaklaşık 30 dakika gecikti.
Gösterim sırasında film, dört dakika boyunca ayakta alkışlandı. Salona biletsiz giren izleyiciler boş koltuk bulmak için yoğun çaba harcarken, Pitt ve Clooney hayranlarının yarattığı coşku prömiyer boyunca devam etti.
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