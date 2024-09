George Clooney ve Brad Pitt'li 'Ocean's 14' geliyor! Çalışmalar başladı...

Yayınlanma: 09.09.2024 - 22:17

Güncelleme: 09.09.2024 - 22:17

Bir süredir sessiz olan Ocean's serisi, yeni bir ivme kazanıyor. Warner Bros. yapımı olan serinin 14. bölümü için çalışmalar hızlanırken, hayranlar George Clooney ve Brad Pitt'in geri dönüşüne tanıklık edebilir. Edward Berger'ın projeyi yönetmesi için düşünülüyor.

All Quiet on the Western Front ile En İyi Uluslararası Film Oscar'ı dahil olmak üzere dört ödül kazanan Berger, kısa sürede prestijli bir film yapımcısı haline geldi. Şu anda Toronto Film Festivali'nde yarışacak olan, yeni bir Papa'nın seçilme sürecini anlatan Conclave filmiyle de övgüler topluyor. Berger, bu filmdeki başarısının ardından Ocean's 14 için büyük bir aday olarak görülüyor. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmış değil.

Serinin bu yeni bölümü, Steven Soderbergh'siz çekilecek ilk Ocean's filmi olacak.