Survivor'da İsmail Balaban sakinleşmiyor: Yusuf'la birbirine girdi olay çıktı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 19:20

Güncelleme: 06.02.2025 - 19:20

Survivor 2025'te sular durulmuyor. Son olarak Ayşe'yle büyük bir polemik yaşayan İsmail Balaban bu kez de oyun alanında Yusuf'la birbirine girdi. Diğer yarışmacılar ikiliyi zar zor ayırdı.

İSMAİL BALABAN'LA YUSUF BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor 2025'in son bölümünün yayınlanan fragmanında İsmail Balabanla, Yusuf arasında tartışma yaşandı. Yusuf'un, oyun öncesinde kendi yerine Poyraz'ı ileriye çıkarttığını iddia eden Balaban, tartışma yaşadı. Bir süre karşılıklı atışan yarışmacıları diğer takım arkadaşları zorlukla yatıştırdı.

"TARİH KORKAKLARI YAZMAZ"

Yusuf'un oyunlarda garanti sayılara gittiğini iddia eden İsmail Balaban, rakibinin korktuğunu söyledi. Balban "Tarih korkakları yazmaz" diyerek tartışmayı sürdürdü.