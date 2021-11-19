Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı Başak Dizer (44), şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne ve baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında hayatını birleştiren stilist Başak Dizer’in geçen günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürülmüştü. Hakkında çıkan hamilelik iddiası için ‘2. Sayfa’ adlı magazin programının sunucularına açıklama yapan Dizer, “Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz” demişti.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
İkilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. ‘2. Sayfa’nın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in erkek bebeği olacak.
NURTEN TATLITUĞ: MUTLULUĞUMU KELİMELERE DÖKEMİYORUM
Torun heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ programa telefonla bağlanarak yaşadığı heyecanını şu sözlerle anlatmıştı:
"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."
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