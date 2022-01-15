Batuhan Karacakaya'dan tartışma yaratan 'Netflix' yorumu: 'Bir anda açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum'
YouTube'ta yayınlanan ‘Bi Başka’ adlı programa konuk olan oyuncu Batuhan Karacakaya, Netflix dizilerinin sahnelerini eleştirdi. Muhafazakar olduğunu söyleyen Karacakaya, "Ben Netflix'te bir dizi izlerken, bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim ben" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan oyuncu Batuhan Karacakaya, dizi ve film platformu Netflix’te yer alan sahneleri ‘açıklığı’ sebebiyle eleştirdi. Karacakaya’nın sözleri sosyal medyada tepki topladı.
Karacakaya, YouTube’da yayınlanan ‘Bi Başka’ isimli programda şu ifadeleri kullandı:
“Netflix’te bir dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim. Salonda Netflix izlerken annem geçerken saçma sapan bir sahnenin olmasını izlememi görmesinden geriliyorum. Bazı dizileri salonda rahat izleyemiyorum. RTÜK bu kadar katı olmamalı ama cıvkını çıkaranlar da var.”
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya platformu Twitter’da Karacakaya’nın dizler hakkındaki sözleri tepki topladı. Pek çok kullanıcı "O zaman ailen Aşk-ı Memnu'da oynamayana nasıl izin verdi?" ya da "İzleme o zaman" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o tepkilerden bazıları...
Karacakaya, son olarak Survivor All Star 2022 kadrosuna katılmıştı.
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