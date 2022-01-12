Aksiyon filmi 'Baskın'ın Netflix versiyonu geliyor
2011'de sinemasevelerle buluşan "Baskın" filminin Netflix versiyonu çekilecek. Patrick Hughes tarafından yönetilecek uyarlama için Michael Bay, Patrick Hughes ve Gareth Evans bir araya geliyor.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Gareth Evans'ın üstlendiği, 2011 yapımı aksiyon-gerilim filmi "Baskın"ın (The Raid) Netflix uyarlaması geliyor. Netflix, uyarlama filmin Philedelphia'nın uyuşturucuyla dolu Badlands bölgesinde, gizli görevdeki bir narkotik ajanının, büyük bir uyuşturucu kartelinin başındaki ismi yakalamak için muhbirleri takip etmesini anlatacağını duyurdu.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Cehennem Melekleri 3", "The Hitman's Bodyguard" ve "Hitman's Wife's Bodyguard" gibi filmlere imza atan Patrick Hughes tarafından yönetilecek uyarlamada, orijinal filmin yazarı ve yönetmeni Gareth Evans yürütücü yapımcı olarak görev alacak.
Transformers serisi, Armageddon, Pearl Harbor gibi aksiyon filmlerinin yönetmeni ve yapımcısı Michael Bay ise projenin yapımcılığını üstlenecek.
KADRO HENÜZ BELLİ DEĞİL
Başrolünde oyuncu ve dövüş sanatları sporcusu Iko Uwais'in yer aldığı "Baskın", aranan bir uyuşturucu tüccarının, şehrin dışındaki mahallelerden birinde gizlendiğini öğrenen bir SWAT ekibinin, adamın gizlendiği binaya düzenlediği baskını ve bu binanın her katında yer alan onlarca farklı suçlu tarafından tuzağa düşürülmelerini anlatıyor. Netflix uyarlaması filmde hangi isimlerin rol alacağı henüz belli değil.
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