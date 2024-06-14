Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?
Kurban Bayramı için son hazırlıklarını yapan vatandaşlar bayram namazı vakti araştırmalarına da başladı. Müslümanlar, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için cami ziyaretinde bulunacak. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?
İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."
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