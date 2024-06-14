Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?

Kurban Bayramı için son hazırlıklarını yapan vatandaşlar bayram namazı vakti araştırmalarına da başladı. Müslümanlar, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için cami ziyaretinde bulunacak. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:05
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?
Abone Ol google-news

İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."


Kurban Bayramı haberleri kurban haberleri bayram namazı haberleri bayram namazı saat kaçta haberleri

İlgili Haberler

Bayrama günler kala İstanbul'da 'En Güzel Kurbanlık' yarışması düzenlendi

Bayrama günler kala İstanbul'da 'En Güzel Kurbanlık' yarışması düzenlendi
Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumanız için 10 önemli kural!

Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumanız için 10 önemli kural!
Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları

Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler