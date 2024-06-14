Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 14.06.2024 - 15:05

İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."