Bayram öncesi uyarı: Renkli kolonyalardan kaçının

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 07:00

Bayram öncesi kolonya satışlarında artış yaşanıyor. Sivas’ta 40 yılı aşkındır kolonya üretimi yapan Reşat Ateş, kolonya alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Ateş, renkli, kutusuz ve firma bilgileri bulunmayan kolonyalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

"60 DERECE OLAN KOLONYA KOKU AMAÇLI KULLANILIR"

Kolonya satıcısı Reşat Ateş, "Bizim halkımız genelde kolonyayı bayramdan bayrama alıyor ama pandemiden sonra kolonyanın sürekli kullanılması gerektiğini gördük. Kolonya alırken öncelikle ambalajlı olmasına, dışarda ve açıkta satılmaması, yapan firmanın bilgilerinin üzerinde yazılı olmasına dikkat edilmesi lazım. Kolonyalardaki derece olayı sadece sertliği gösterir. 60-70-80 derece kolonyalar vardır, 70-80 derecedeki kolonyalar dezenfektede yeterli 60 derce olan kolonyada sadece koku amaçlı kullanılır” diye konuştu.

“HİÇBİR KOLONYA RENKLİ OLMAZ”

Ateş, yurttaşların şeffaf kolonya almaları konusunda uyararak, “Kolonya bayramların vazgeçilmez bir ürünü. Bayramda kolonya ve şeker olmazsa olmazı ama pandemiden sonra kolonyanın farklı kullanım alanlarını da gördük. Vatandaşlar genelde kolonyayı limon ve tütün olarak biliyor ama kolonyanın çok çeşitli kokulardan yapıldığı da halkımız yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz, belirli yerlerden belirli markalardan kolonyalarını almalarını ve kesinlikle renksiz olması. Renkli kolonya sadece göze hoş görünmesi için boyama yapılıyor. Hiçbir kolonya renkli olmaz, kolonyanın saf hali şeffaftır. Vatandaşlar son güne kaldıklarında istedikleri kokuyu, ürünü bulamayabiliyorlar. Biz 22 farklı kokuda dolum yapıyoruz. Bayramda baya sıkışma olduğu için biz önceden paketleme yapıp dolum ürünlerinde azaltma yaptık ve o sıkışmayı öneldik” ifadelerini kullandı.