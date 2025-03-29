Bayram temizliğinde camları ayna gibi parlatmanın sırrı... Tek bir iz kalmayacak!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 11:45

Güncelleme: 29.03.2025 - 11:45

Bayram temizliği sırasında cam temizliği, güneşin içeri girmesini sağlamak ve evin genel temizliğini tamamlamak açısından büyük önem taşıyor. Ancak camları iz bırakmadan ve kusursuz bir parlaklığa kavuşturmak her zaman kolay olmayabilir. İşte camlarınızı adeta bir ayna gibi parlatacak etkili yöntem...

KUSURSUZ PARLAKLIĞIN SIRRI

Uzmanlar, cam temizliğinde kimyasal içerikli ürünler yerine doğal malzemelerle etkili sonuçlar alınabileceğini vurguluyor. Cam yüzeylerde oluşan lekeleri ve su izlerini yok etmek için sirke ve mısır nişastası karışımı oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 sprey şişesi

Mikrofiber bez veya gazete kağıdı

UYGULAMA

Tüm malzemeleri sprey şişesine ekleyerek iyice çalkalayın. Hazırladığınız bu karışımı cam yüzeylerine sıkarak birkaç dakika bekleyin. Ardından mikrofiber bez veya top haline getirilmiş gazete kağıdı ile camlarınızı dairesel hareketlerle silin. Mısır nişastası, cam yüzeyindeki tüm kirleri çözerken sirke ise parlamasını sağlar. Bu yöntemle camlarınızda hiçbir iz veya leke kalmaz.

Daha fazla parlaklık sağlamak için camları temizledikten sonra bir miktar limon suyu sıkılmış suyla son bir silme işlemi yapabilirsiniz. Limon suyu, yüzeydeki su lekelerinin önüne geçerek ekstra bir parlaklık kazandırır.