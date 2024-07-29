Bebek için gün sayan Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ten yeni paylaşım

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:53

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:53

Oyuncu Berkay Hardal, 2019'da meslektaşı Dilan Telkök ile evlenmişti. Evliliklerinde 5 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi gelmişti.



Dilan Telkök, hamilelik haberini geçtiğimiz mart ayından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.



Doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir" notuyla paylaştı. Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.

