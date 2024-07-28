Nilperi Şahinkaya'dan 'evlilik' çıkışı: 'Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz'

Uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin evlilik sorularına; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 11:58
Nilperi Şahinkaya'dan 'evlilik' çıkışı: 'Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz'
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Habertürk'ün haberine göre, Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım" dedi.

Nilperi Şahinkaya ardından, "Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.


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