Nilperi Şahinkaya'dan 'evlilik' çıkışı: 'Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 11:58

Güncelleme: 28.07.2024 - 11:58

Habertürk'ün haberine göre, Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım" dedi.

Nilperi Şahinkaya ardından, "Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.

