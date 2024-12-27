Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Aralık'da meydana gelen depremler...

27 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

2024.12.27 08:29:07 38.7022 27.1907 15.3 -.- 2.4 -.- BOZALAN-MENEMEN (IZMIR)

2024.12.27 08:22:57 37.1342 28.8408 13.6 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 07:50:45 37.0765 28.8490 23.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.12.27 07:32:40 38.2417 37.7603 7.8 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.12.27 07:03:57 38.5258 28.2905 5.4 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2024.12.27 06:15:28 37.3320 36.4517 8.4 -.- 2.2 -.- COTLU-DUZICI (OSMANIYE)

2024.12.27 06:00:54 37.1353 28.8248 14.0 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 05:41:58 37.1162 28.8105 24.3 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.12.27 05:20:47 37.1353 28.8088 15.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 05:15:05 40.0488 24.3610 8.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

2024.12.27 04:37:36 36.9522 27.6515 4.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.12.27 04:32:25 37.1258 28.8387 13.6 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.12.27 04:14:38 37.1635 28.8277 14.6 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 04:01:49 37.1355 28.8252 20.2 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 03:51:22 37.6238 27.2527 5.5 -.- 2.2 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)

2024.12.27 03:04:38 37.2590 28.7695 3.9 -.- 1.5 -.- YORUKOGLU-(MUGLA)

2024.12.27 02:54:20 38.0532 37.3210 15.7 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.12.27 02:45:09 35.7357 25.4968 21.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.12.27 02:44:41 37.1382 28.8422 8.9 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 02:30:41 38.6605 30.9052 5.4 -.- 1.1 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)

2024.12.27 02:29:43 38.8452 31.4765 5.2 -.- 1.8 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)

2024.12.27 02:28:45 37.8627 29.2887 20.0 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2024.12.27 01:57:44 37.1078 28.8490 9.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.12.27 01:57:11 37.1493 28.8227 16.5 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 01:14:34 37.1480 28.8257 24.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 01:11:42 38.1853 36.9027 3.6 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.12.27 01:05:27 37.1535 28.8243 4.8 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 00:51:50 37.1605 28.8105 7.8 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 00:44:51 36.6297 28.0040 78.5 -.- 1.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.12.27 00:40:16 37.1163 28.8143 5.0 -.- 1.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.12.27 00:21:32 37.0085 28.4148 15.0 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

2024.12.27 00:17:45 37.2113 28.8283 22.4 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2024.12.27 00:15:29 37.1698 28.8128 9.5 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)