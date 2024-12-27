Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 267Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Aralık'da meydana gelen depremler... 

27 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

2024.12.27 08:29:07  38.7022   27.1907       15.3      -.-  2.4  -.-   BOZALAN-MENEMEN (IZMIR)                           

2024.12.27 08:22:57  37.1342   28.8408       13.6      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 07:50:45  37.0765   28.8490       23.6      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.12.27 07:32:40  38.2417   37.7603        7.8      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.12.27 07:03:57  38.5258   28.2905        5.4      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

2024.12.27 06:15:28  37.3320   36.4517        8.4      -.-  2.2  -.-   COTLU-DUZICI (OSMANIYE)                           

2024.12.27 06:00:54  37.1353   28.8248       14.0      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 05:41:58  37.1162   28.8105       24.3      -.-  1.5  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

2024.12.27 05:20:47  37.1353   28.8088       15.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 05:15:05  40.0488   24.3610        8.7      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.12.27 04:37:36  36.9522   27.6515        4.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.12.27 04:32:25  37.1258   28.8387       13.6      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.12.27 04:14:38  37.1635   28.8277       14.6      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 04:01:49  37.1355   28.8252       20.2      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 03:51:22  37.6238   27.2527        5.5      -.-  2.2  -.-   ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)                            

2024.12.27 03:04:38  37.2590   28.7695        3.9      -.-  1.5  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 

2024.12.27 02:54:20  38.0532   37.3210       15.7      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.12.27 02:45:09  35.7357   25.4968       21.3      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.12.27 02:44:41  37.1382   28.8422        8.9      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 02:30:41  38.6605   30.9052        5.4      -.-  1.1  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      

2024.12.27 02:29:43  38.8452   31.4765        5.2      -.-  1.8  -.-   LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 

2024.12.27 02:28:45  37.8627   29.2887       20.0      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          

2024.12.27 01:57:44  37.1078   28.8490        9.0      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.12.27 01:57:11  37.1493   28.8227       16.5      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 01:14:34  37.1480   28.8257       24.4      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 01:11:42  38.1853   36.9027        3.6      -.-  1.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.12.27 01:05:27  37.1535   28.8243        4.8      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 00:51:50  37.1605   28.8105        7.8      -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 00:44:51  36.6297   28.0040       78.5      -.-  1.8  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2024.12.27 00:40:16  37.1163   28.8143        5.0      -.-  1.1  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

2024.12.27 00:21:32  37.0085   28.4148       15.0      -.-  1.2  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                

2024.12.27 00:17:45  37.2113   28.8283       22.4      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2024.12.27 00:15:29  37.1698   28.8128        9.5      -.-  2.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                       


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #son deprem

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