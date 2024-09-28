Yayınlanma: 28.09.2024 - 19:35

Güncelleme: 28.09.2024 - 19:35

MasterChef Türkiye'ye konuk olan Bedri Usta yaşamı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta nereli? Bedri Usta'nın restoranları nerede?

BEDRİ USTA KİMDİR?

Türkiye’nin 28 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde konuk olan Bedri Usta1970’te Mardin’in Altıyol köyünde dünyaya geldi. Dokuz kardeşe sahip olan Bedrettin Aydoğdu, 7 yaşında göç ettiği Adana’da başladı mesleğine; bu sebeple “Doğuştan Kebapçı” olarak anıldı.

Nam-ı diğer Bedri Usta, çocuk yaşında ocak başına geçmesinden, sokak arasında açtığı tezgâha, oradan Türkiye’nin ve dünyanın tescilli marka kebapçısı olmaya uzanan bir hikâye yazdı gastronomi tarihine. Kendi adını verdiği markası altında sunduğu eşsiz lezzetler ile yurt içinde ve yurt dışında ekol haline gelse de, Bedri Usta ocağın başına geçip sayısız müdavimi bulunan lezzetlerini bizzat pişirmeye devam etti. Şüphesiz ki bu yüzden alanının önde gelen şefleri ile sanat, futbol ve siyaset dünyasından pek çok ünlü isim yıllar yılı Bedri Usta’yı tercih etmekten vazgeçmedi. Kebabın duayeni Bedri Usta şimdilerde, dünyanın dört bir yanındaki lezzet kâşiflerini gerçek Türk Kebabı ile tanıştırmak için yurt dışındaki şubelerini faaliyete sokmaya hazırlanıyor

Aynı zamanda 2022 yılında “Ustalıkla Pişer Hayat” isimli kitabı ile esnaflığın inceliklerini, ustalığın sırlarını, baba olmayı, ailenin önemi, yemek kültürü ve Anka kuşu misali sürekli yeniden kurulan ve içine doğduğu kalıpları kırarak, kendini bilgelikle yeniden inşa eden bir yaşama dair derinlikli ve ilham verici bir yaşam hikâyesini sevenleri ile paylaştı.