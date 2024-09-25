Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 25 Eylül eleme adayları kimler?
MasterChef'te yeni hafta heyecanla başladı. Akın ve Zübeyde'nin kaptanlıkları üstlendiği haftada yarışmacılar 25 Eylül'de ikinci takım oyununda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 25 Eylül eleme adayları kimler?
MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu oynayacak yarışmacılar önlüklerini giydi. Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede takım oyununu hangi tarafın kazandığı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 25 Eylül eleme adayları kimler?
GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef 2024 sezonunda elenerek yarışmayı 20. olarak tamamlayan isim Yudum oldu. Yudum'un vedası ile yarışmada 19 isim kaldı.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin yarışmacılardan Adana Kebabı istediği gecede en başarılı tabağı hazırlayan Akın mavi takımın kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanlığını kazanan Akın, kırmızı takımın kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Akın
Eda
Erim
Ezgi
Kaan
Semih
Hakan
Alper
Bera
Nevzat
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Zübeyde
Onur
Emre
Kerem
Şirin
Beyza
Muratcan
Nigar
Ayşe
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
En başarılı yemekleri yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan yarışmacı Alper oldu.
MASTERCHEF'TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık yarışında şefler, ana malzeme olarak çikolatayı verdi. Yarışmacılar, çikolatayla en yaratıcı ve lezzetli tabağı çıkarmak için ter dökerken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Alper oldu. Dokunulmazlığı alarak avantaj kazanan Alper, eleme potasına doğrudan Bera'yı gönderdi ve Bera haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF'TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek amacıyla Mavi Takım, kendi aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda en fazla oy alan yarışmacı Kaan potaya giren yarışmacı oldu.
İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Uluslararası tavuk yemeklerinin yapıldığı gecede daha fazla başarılı tabak hazırlayan taraf gecenin kazananı olacak.
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