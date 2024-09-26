Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 26 Eylül'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Masterchef'te bugün ödül oyunu yarışması vardı. İki etaplı olacak yarışmanın ardından bir kişi büyük ödülü kazanacak. Şefler yarışmacılardan ilk etapta kılıç balığından lezzetli yemekler istedi. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 26 Eylül'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 26 Eylül'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 23:10

Sezonun ilk ödül oyununda kılıç balığı teması rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken kazanan takım bugün belli oluyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 26 Eylül'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? 

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

İki aşamalı ödül oynun ilk aşamasını Kırmızı Takım kazanmasını bildi. En başarılı yemekleri yaparak ödül oyununu kazanan kişi öğrenildiğinde haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te iki dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yapılan son dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu. Bu adayların da eklenmesiyle ilk 4 aday, Bera, Kaan, Erim ve Semih oldu. 

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVI TAKIM

  • Akın (Takım Kaptanı)
  • Eda
  • Alper
  • Semih
  • Kaan
  • Ezgi
  • Hakan
  • Erim
  • Bera
  • Nevzat

KIRMIZI TAKIM

  • Zübeyde (Takım Kaptanı)
  • Onur
  • Emre
  • Kerem
  • Şirin
  • Beyza
  • Muratcan
  • Nigar
  • Ayşe

Etiketler: #MasterChef #Mavi takım #ödül #Kırmızı takım

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