Behzat Ç.'nin yeni sezon yayın tarihini açıkladı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:36

Kış sezonunda Show TV ekranında yeniden izleyicilerle buluşacak olan Baba dizisinde yer almaya devam eden Özge Yağız, Büşra karakteriyle yine hayranlarını ekran başına toplayacak. Ancak genç oyununun bir başka dizi sürprizi daha var.

Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, Blu TV’de yayımlanacak olan Behzat Ç.’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını anlattı. Oyuncu, “Behzat Ç.’yi çekiyoruz biz. Erdal abi ile beraber. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Özge Yağız, Behzat Ç. dizisinin kasım veya aralık ayında yayımlanabileceğinin söylendiğini de aktardı.