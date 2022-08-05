Çok Güzel Hareketler'den Behzat Ç.'ye transfer

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:05

Uzun süre, Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Evliya Aykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Aykan, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu.

"ELVEDA GENÇLİĞİM"

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim…" ifadelerini kullandı.

Aykan, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda cinayet büronun yeni elemanlarından biri olacak.