Gotham'ın yeni hükümdarı: 'Penguen' dizisinden yeni fragman yayımlandı
Colin Farrell başrolündeki "The Batman" spin-off dizisi 'The Penguin'den yeni fragman yayımlandı.
Matt Reeves'in "The Batman" filminin spin-off dizisi 'The Penguin'den yeni fragman yayımladı. Dizinin eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Sekiz bölümlük dizi, Carmine Falcone'nin ölümü ve Gotham Şehri'nin bazı kısımlarının hala sular altında kalmasıyla, "The Batman" filminin bittiği noktadan devam ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Cristin Milioti, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Carmen Ejogo, François Chau, Theo Rossi ve David H. Holmes yer alıyor.
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