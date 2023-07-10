Belçikalı ünlü müzik grubu Türkiye'ye geliyor!

Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:49
Belçikalı ünlü müzik grubu Türkiye'ye geliyor!
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Trip hop’u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi’nde konser vermek üzere Epifoni ve Kod Müzik organizasyonu ile İstanbul’a geliyor. 

Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip Hooverphonic’i İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak konserin biletleri satışa çıktı. 

"2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic" gibi hit parçalarıyla çok sevilen Hooverphonic, trip hop akımının öncü gruplarından sayılıyor.


Hooverphonic konser İstanbul

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