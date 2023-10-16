Belediye başkanından barajın ortasına ‘tasarruf’ çağrısı

Edirne’nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi, 2,5 milyon metreküpe geriledi. Barajın ortasına kadar yürüyüp, tasarruf çağrısı yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kuraklık hat safhada, suyumuz bitme aşamasında" dedi.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:00
Belediye başkanından barajın ortasına ‘tasarruf’ çağrısı
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Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 2,5 milyon metreküpe kadar düştü. 

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nın kritik seviyeye gerilediğini belirterek, tasarruf çağrısında bulundu.

“HİÇ BARAJIN ORTASINA YÜRÜYEREK GELMEMİŞTİM”

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle barajın ortasına kadar yürüyen Helvacıoğlu, "4,5 yıllık başkanlık hayatımda hiç barajın ortasına yürüyerek gelmemiştim. Kuraklık hat safhada, suyumuz bitme aşamasında. Önlemler alıyoruz ama Kadıköy Barajı için üzgünüm. Bulunduğum yer, kıyı falan değil; şu an baraj gölünün ortasındayım. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık 2-3 milyon metreküpün altına düştü. Yüzde 4 seviyesine geriledi" dedi.

“SU, PARADAN KIYMETLİ”

Helvacıoğlu, kuraklığın devam etmesi durumunda dip suyunu çekmek için platform kuracaklarını bildirdi. 

Çözüm üreterek ilçe halkını susuz bırakmayacaklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Susuz kalmayacağız, çözüm bulacağız ama dikkat çekmek istiyorum. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Su, paradan kıymetli. Yüzünüzü yıkarken, dişinizi fırçalarken, abdest alırken, duş alırken, halı ve araba yıkarken suyu lütfen dikkatli kullanın. Suyu bulamayacağımız günler geliyor" diye konuştu.


EDirne Keşan Baraj barajların doluluk oranı

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