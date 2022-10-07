Belediye şoförü çift, kullandıkları otobüsü gelin arabası yapıp kent turu attı
Adana'da Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapan Gözde Altun (30) ve Savaş Yaşlak (30) çifti, kullandıkları otobüsü gelin arabası yaparak kent turu attı.
Kentte 10 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yapan Gözde Altun ve 5 yıldır aynı kurumda şoförlük yapan Savaş Yaşlak (30), 2 yıl süren beraberliklerinin ardından evlilik kararı aldı. Altun ve Yaşlak çifti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan kullandıkları otobüsü gelin arabası yapmak için izin istedi.
Bu teklifi geri çevirmeyen Başkan Karalar, çifte kullandıkları otobüsü tahsis etti. Genç çift süslettikleri otobüsle önce kuaföre, ardından fotoğraf çekimine gitti. Gelinlikle şoför koltuğuna oturan Altun’u gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şehir turu attıktan sonra düğün salonuna da otobüsle gelen genç çift, yüzlerce davetli tarafından alkışlarla karşılandı.
‘OTOBÜS KULLANMAK BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ’
İşe girdiği yıllarda ‘evlenirsem otobüsü gelin arabası yapacağım’ diye hayal kurduğunu belirten Gözde Altun, "Benim bu hayalimi gerçekleştiren iş arkadaşlarım oldu. Eşim de benim gibi şoför olunca bu hayali gerçekleştirmek istedik. Bunun için otobüsü gelin arabası yapmak istedik." ifadelerini kullandı.
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