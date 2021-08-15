Bella Hadid'ten Zülfikar kılıçlı Hz. Ali paylaşımı
Attığı her adım olay yaratan dünyaca ünlü model Bella Hadid, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Instagram'dan Zülfikar kılıçlı bir paylaşım yapan Hadid, Hz. Ali'nin bir sözüne yer verdi.
Ünlü model Bella Hadid, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı Hz. Ali paylaşımı ile gündeme oturdu. Instagram'dan Zülfikar kılıçlı bir paylaşım yapan ünlü model, Hz. Ali'nin “Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir” sözüne yer verdi.
Hadid'in bu paylaşımı takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.
TÜRKİYE'YE DESTEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlarla ilgili destek mesajları paylaşılırken, dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten de Türkiye için bir paylaşım gelmişti.
Hadid, "Türkiye'yi çok seviyorum" notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Aman Tanrım, bu inanılmaz derecede üzücü. Türkiye toprağı ve varlıkları için dua ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum."
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