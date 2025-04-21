Ben Affleck'ten Batman kostümüne sert eleştiri: 'Gerçekten berbat!'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:51

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, üç farklı filmde canlandırdığı Batman karakterine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2016 yapımı Batman v Superman: Adaletin Şafağı, 2017’deki Justice League: Adalet Birliği ve 2023 yapımı The Flash filmlerinde Kara Şövalye'yi canlandıran Affleck, verdiği röportajda özellikle Batman kostümünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KOSTÜM GİYİLMESİ KORKUNÇ BİR ŞEY

Ben Affleck, Batman kostümünün dayanılmaz sıcaklığı ve konforsuz yapısını eleştirerek, “Batsuit’leri nefret ederek giydim. Gerçekten berbatlar” dedi. Kostümün sadece dış görünüşe göre tasarlandığını söyleyen oyuncu, “Bu kostümler kesinlikle nefes almıyor. İnsan vücudu hiç düşünülmemiş. Ben zaten terleyen biriyim. O kostümün içinde sanki üzerime su dökülmüş gibi oluyordum” ifadelerini kullandı.

SIĞINAKSIZ BİR SICAKLIK: "KOSTÜM İÇİNDE SUYA BATMIŞ GİBİYİDİM"

Sadece kendisinin değil, en iyi eğitimli dublörlerin bile bu kostümde zorlandığını vurgulayan Affleck, “En iyi eğitimli, çok daha formda dublörler, parkurcular, aksiyoncular bile Batsuit’te zorlandı. Bunu yaklaşık 45-50 dakika boyunca giyebilirler ve sonra sıcak çarpması yaşarlar. Bu yüzden kostümden çıkmak zorundasındır” dedi.

KAHRAMAN DEĞİL, TÜKENMİŞ HİSSEDİYORSUN

Affleck, kostümün fiziksel olarak çok yorucu olduğunu belirterek, “İnsanı hemen tüketiyor, yorgun düşüyorsun. O noktada kahraman gibi değil, tükenmiş gibi hissediyorsun” şeklinde konuştu.

"BATMAN’İ OYNAMAK EN AZ EĞLENCELİSİYDİ"

Ben Affleck, Christian Bale ve Robert Pattinson gibi diğer Batman oyuncularının sıcakla kendisinden daha iyi başa çıktığını da sözlerine ekleyerek, “Batman’i oynama deneyimim en az eğlencelisi oldu” dedi.