Bendeniz kimdir? Bendeniz kaç yaşında, nereli?
Türk pop müzik şarkıcısı ve söz yazarı Bendeniz'in yaşamı merak edildi. Peki, Bendeniz kimdir? Bendeniz kaç yaşında, nereli?
Ünlü şarkıcı Bendeniz'in yaşamı ve kariyeri müzikseverler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
BENDENİZ KİMDİR?
Bendeniz, gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973'te, İsveç'in Zürih şehrinde doğdu. Aslen Konya'lıdır ve ailesi Cihanbeyli ilçesinde yaşamaktadır. İstanbul'da, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Lise öğreniminin ardından yükseköğrenim için doğduğu ülke İsviçre'ye gitti. Büro işleri alanında bir meslek yüksek okulunda öğrenimine devam etti. Türkiye'ye döndüğünde bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da oynadı. Bir arkadaşının doğum gününde bir şarkı söylemiştir. Söylediği parça sayesinde Raks Müzik yetkilileri tarafından keşfedilmiştir. 1993 yılında Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü Bendeniz I adıyla çıkararak müzik dünyasına adımını atmıştır. Albümünden yayınlanan ilk hit parça "Ya Sen Ya Hiç" bir anda patladı ve albümün satışlarında hızla yükselme meydana geldi. Yayınlanmasının yanı sıra kanalın yarışmasında üst sıralarda yer alarak Türkiye'yi temsil etti. Bu başarının ardından albümden "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen" ve "Müjdeler Ver" gibi hit parçalar yayınlandı. İlk albümü ile büyük bir çıkış yapan Bendeniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girmiştir.
SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ
Albümler
Bendeniz I - 17 Aralık 1993
Bendeniz II - 10 Haziran 1995
Bendeniz III - 26 Ağustos 1996
Bendeniz'den - 1 Mayıs 1998
Kurtulamıyorum - 1 Kasım 1999
Bendeniz Şarkıları - 1 Kasım 2000
Zaman - 30 Kasım 2001
Demedim mi - 23 Ağustos 2003
Aşk Yok mu Aşk - 23 Mart 2005
Değiştim - 12 Kasım 2006
Olsun - 24 Nisan 2009
Benden İzler - 16 Hit Remix - 8 Ağustos 2011
Bendeniz Best of, Vol. 1 - 28 Kasım 2018
Tekliler
Biz (Bendeniz & Harun Kolçak) 1994
O İnsan - 8 Şubat 2017
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