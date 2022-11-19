Bendeniz kimdir? Bendeniz kaç yaşında, nereli?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:53

Ünlü şarkıcı Bendeniz'in yaşamı ve kariyeri müzikseverler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BENDENİZ KİMDİR?

Bendeniz, gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973'te, İsveç'in Zürih şehrinde doğdu. Aslen Konya'lıdır ve ailesi Cihanbeyli ilçesinde yaşamaktadır. İstanbul'da, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Lise öğreniminin ardından yükseköğrenim için doğduğu ülke İsviçre'ye gitti. Büro işleri alanında bir meslek yüksek okulunda öğrenimine devam etti. Türkiye'ye döndüğünde bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da oynadı. Bir arkadaşının doğum gününde bir şarkı söylemiştir. Söylediği parça sayesinde Raks Müzik yetkilileri tarafından keşfedilmiştir. 1993 yılında Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü Bendeniz I adıyla çıkararak müzik dünyasına adımını atmıştır. Albümünden yayınlanan ilk hit parça "Ya Sen Ya Hiç" bir anda patladı ve albümün satışlarında hızla yükselme meydana geldi. Yayınlanmasının yanı sıra kanalın yarışmasında üst sıralarda yer alarak Türkiye'yi temsil etti. Bu başarının ardından albümden "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen" ve "Müjdeler Ver" gibi hit parçalar yayınlandı. İlk albümü ile büyük bir çıkış yapan Bendeniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girmiştir.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Albümler

Bendeniz I - 17 Aralık 1993

Bendeniz II - 10 Haziran 1995

Bendeniz III - 26 Ağustos 1996

Bendeniz'den - 1 Mayıs 1998

Kurtulamıyorum - 1 Kasım 1999

Bendeniz Şarkıları - 1 Kasım 2000

Zaman - 30 Kasım 2001

Demedim mi - 23 Ağustos 2003

Aşk Yok mu Aşk - 23 Mart 2005

Değiştim - 12 Kasım 2006

Olsun - 24 Nisan 2009

Benden İzler - 16 Hit Remix - 8 Ağustos 2011

Bendeniz Best of, Vol. 1 - 28 Kasım 2018

Tekliler

Biz (Bendeniz & Harun Kolçak) 1994

O İnsan - 8 Şubat 2017







