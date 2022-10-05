Yasemin Szawlowski kimdir? Yasemin Szawlowski nerelidir?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:37

Yasemin Szawlowski, 29 Ağustos 1992 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bir süre sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen Szawlowski'nin annesi Türk babası Polonya kökenlidir. Bale ve dans eğitimi alan Szawlowski, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun oldu.

YASEMİN SZAWLOWSKİ HANİ DİZİLERDE OYNADI?



Büyük Sürgün Kafkasya dizisi ile oyujculua başladı. Vatanım Sensin dizindeki Eleni karakteri ile adını duyurdu. Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarisi dizisinde yer aldı.