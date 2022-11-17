Ali Kıdık kimdir, kaç yaşında? Ali Kıdık'ın sağlık durumu nasıl?

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken kurşun aracın ön kapısına isabet etti.

ALİ KIDIK KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanaklı ‘ da, lise öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesi‘nde tamamladı. Lisans eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik mesleğini seçti. 1989 yılında Günaydın Gazetesi‘nde mesleğe başladı. 1991 yılında havacılık sektörünü takip etmeye başladı. TGRT televizyonunda önemli projeler yaptı. 1995 yılında kendi yayın yapım şirketini kurdu. Çok sayıda TV kanalında havacılık programları yaptı. “Airport TV” adlı kendi televizyonunu kurdu. Şu anda www.airporthaber.com adlı havacılık haber portalı sahibidir ve üç farklı şirketi daha var.

ALİ KIDIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın saldırıya uğradığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, "Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

“OLAY YERİNDEN UZAKLAŞIRKEN ELİNDEKİ SİLAHI DA DÜŞÜRÜP YAYA OLARAK KAÇMIŞ”

İBB İYİ Parti Meclis üyesi Sinan Gümüş olay yerine giderek video çekerken, silahlı saldırı hakkında da şu bilgileri verdi:

Ali Bey arabasıyla Halkalı'dan Sefaköy'e gelen, gidiş-gelişli yol üzerindeki otobüs durağının önünden geçerken arabasına yolun hemen karşısından ateş edilmiş. O da can havliyle arabasını hızlıca sürüp yakındaki Nargile Restaurant’a sığınmış. Mermi 7.65 mm ile atılmış. Saldırgan panik halinde olay yerinden uzaklaşırken elindeki silahı da düşürüp yaya olarak kaçmış. Kapının sacından içeri girmiş mermi ama Ali Kıdık'a ulaşmamış. Sacdan içeriye girmiş ama kapıyı delip geçmemiş. Mermi direkt sürücünün olduğu yere atılmış ve Allah'tan sac kısmına denk gelmiş.