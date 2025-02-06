Benedict Cumberbatch pişmanlık duyduğu rolü açıkladı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:30

"The Imitation Game", "Sherlock" ve "Doctor Strange" gibi yapımlarla tanınan, 48 yaşındaki İngiliz aktör, 2016 yılında Ben Stiller imzalı "Zoolander 2" filminde rol aldığını hatırlatarak, bu deneyimle ilgili pişmanlığını dile getirdi.

Variety'ye konuşan Cumberbatch, filmde canlandırdığı karakterin cinsiyetine yönelik yapılan şakalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olduğunu belirterek, "Konuşması zor bir rol. Çok özür dilemek zorunda kaldım" dedi.

Oyuncu, filmin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söylese de, "Şimdi olsa o rolü oynamazdım" diyerek pişmanlığını ifade etti.

"ZOOLANDER 2" FİLMİNİN KONUSU

2001 yapımı "Zoolander" filminin devamı niteliğinde olan "Zoolander 2", süper model Derek Zoolander’ın (Ben Stiller) yaşadığı olayları konu alıyor.

Film, Derek’in hayatının kötüye gittiği 15 yıl sonrasını ele alıyor. Kendine özgü "bakış" yeteneğiyle ünlü olan Derek, "İyi Okuyamayan Çocuklar" için kurduğu okulun çökmesi sonucu büyük bir trajedi yaşar. Bu olay, eşinin ölümüne ve en yakın arkadaşı Hansel’in (Owen Wilson) yaralanmasına yol açar. Yaşanan felaketin ardından iki dostun yolları ayrılır ve yıllarca görüşmezler.

Derek, bir gün yemek yaparken oğluyla yaşadığı bir olay nedeniyle Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından evladından ayrılmak zorunda kalır. Kendini kaybolmuş ve yönünü kaybetmiş hisseden eski model, ünlü isim Billy Zane’in (kendisini canlandırmaktadır) teklifini kabul ederek büyük bir moda şovuna katılmaya karar verir.

Bu sırada, dünyanın en güzel insanlarının peş peşe öldürüldüğü gizemli bir olay yaşanır. Ölen kişilerin yüzlerinde Derek’in meşhur "Mavi Çelik" bakışı tespit edilir. Bunun üzerine Derek ve eski dostu Hansel, dünyaca ünlü moda dehası ve suç dehası Mugatu’yu (Will Ferrell) durdurmak için modanın yeni dünyasına sızmak zorunda kalır.