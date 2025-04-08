Benedict Cumberbatch’ten dönüşüm: Wes Anderson’ın filminde tanınmaz halde

Marvel Sinematik Evreni'nde "Doctor Strange" karakterine hayat veren Benedict Cumberbatch, Wes Anderson'ın yeni filminde bambaşka birine dönüştü.

Benedict Cumberbatch’ten dönüşüm: Wes Anderson’ın filminde tanınmaz halde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:54

The Imitation Game, The Power of the Dog ve Doctor Strange gibi filmlerle tanınan başarılı İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Wes Anderson imzalı The Phoenician Scheme filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmde "Nubar" karakterine hayat veren Cumberbatch’in uzun sakallı ve gür kaşlı yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerikalı yönetmen Wes Anderson’ın kendine has estetiğini yansıttığı film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Filmde Benicio del Toro, Avrupa’nın en zengin adamlarından biri olan “Zsa-zsa Korda”yı canlandırırken; Mia Threapleton onun kızını, Michael Cera ise kızının öğretmenini oynuyor.

Kadroda ayrıca Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Rupert Friend ve Hope Davis gibi güçlü isimler de yer alıyor.

 

Bir aile işletmesinin hikayesini anlatan The Phoenician Scheme, Wes Anderson’ın renkli dünyasında yeni bir soluk olarak öne çıkıyor. Merakla beklenen film, 30 Mayıs’ta vizyona girecek.


Etiketler: #Benedict Cumberbatch

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