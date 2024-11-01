Bengü ve Selim Selimoğlu çifti anlaşmalı olarak boşandı: İlk açıklama geldi!

Bengü ve Selim Selimoğlu, 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı: "Çocuklarımız için sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz"

Bengü ve Selim Selimoğlu çifti anlaşmalı olarak boşandı: İlk açıklama geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:36

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, bugün anlaşmalı olarak boşandı. 2018 yılında evlenen ve 2019’da kızları Zeynep'i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına alan çift, bir süredir yaşadıkları fikir ayrılıklarını çözemedikleri için yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu.

Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz."

Ünlü şarkıcının açıklamasıyla birlikte, çiftin boşanma süreciyle ilgili spekülasyonlara da son verilmiş oldu.



Etiketler: #bengü #selim selimoğlu

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