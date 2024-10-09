'Benim dışımda kimse güvende değil' demişti: Sibel Can'dan tepkilere yanıt

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:24

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:25

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle Türkiye gündemi derinden sarsıldı.

Ünlü isimler de konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

"ÇOK KÖTÜ DUYGULAR..."

Önceki akşam katıldığı etkinlikte "Siz, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sibel Can, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular..."

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bu açıklamasına tepki yağan Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"GÜVENDEYİM'İN KARŞILIĞI BUDUR"

Sibel Can, sözlerine "Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım... Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?" diye açıklık getirdi.

"Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır" diyen ünlü isim, "Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimi en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER ÜZERİNDEN İLETİŞİMİME DEVAM EDECEĞİM"

Sibel Can, sözlerini "Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur... Saf kötülüğe karşı hepimizin herkesin dili sevgi dili olmalıdır... Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim... Umarım kadın ve çocuk şiddeti son bulur ve adalet yerini bulur" diye noktaladı.