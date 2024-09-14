'Benjamin Button' gerçek oldu: Yaşlanmayı tersine çevirebilen deniz canlısı keşfedildi!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:30

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:30

Bilim dünyası, olağanüstü bir keşifle karşı karşıya. Mnemiopsis leidyi, diğer adıyla deniz cevizi, yaşlanmayı tersine çevirebilen bir deniz canlısı olarak biliniyor. Yeterli yiyecek olmadığında veya savunmasız kaldığında larval formuna geri dönebilen bu canlı, yeniden büyüyüp üreme yeteneğini geri kazanabiliyor.

YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİREN CANLI: DENİZ CEVİZİ

Yeni keşfedilen deniz canlısı Mnemiopsis leidyi, diğer adıyla deniz cevizi, şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu canlının en ilginç özelliği, yaşlanma sürecini tersine çevirebilmesi. Yeterli yiyecek olmadığında veya yaralandığında, bu canlı larval formuna geri dönerek kendini yeniliyor ve kritik besin ihtiyacını karşılayabilmek için bu süreçten faydalanıyor.

Deniz cevizinin larval formunda yiyecek yakalamaya yarayan iki uzun tentakülü bulunuyor. Yetişkin formunda ise bu tentaküller kayboluyor, ancak larval forma dönmesi halinde bu yeteneğini yeniden kazanıyor. Yeterli besin bulduğunda, tekrar yetişkin formuna dönüp üreme kapasitesine ulaşıyor.

BİLİNEN ÜÇÜNCÜ HAYVAN TÜRÜ

Bilimsel bir çalışma, deniz cevizinin bu olağanüstü yeteneğe sahip bilinen üçüncü hayvan türü olduğunu ortaya koyuyor. Diğer iki tür, ölümsüz denizanası (Turritopsis dohrnii) ve köpek tenyası (Echinococcus granulosus) olarak biliniyor. Deniz cevizinin bu yaşlanmayı geri alabilme yeteneği, onun büyüme ve gelişme sürecini doğrudan kontrol edebildiğini gösteriyor.